Момент падения декорации на актёра в Большом театре попал на видео

В Сети опубликовано видео момента падения декорации на актёра Большого театра. По предварительным данным, двухтонная декорация в виде дома опустилась на 37-летнего Евгения Кулеша, когда он увозил тележку со сцены, сообщает Пятый канал.

Трагедия произошла во время представления спектакля «Садко». Погибший служил в театре с 2002 года. Опера после случившегося была остановлена, а зрителей попросили покинуть зал. Следственный комитет проводит по факту происшествия доследственную проверку.

Погибший актёр Евгений Кулеш в 2013 году чудом избежал гибели после нападения грабителей. Тогда его избили и отобрали сотовый телефон. С 2002 года Кулеш выходил на сцену Большого театра как артист мимического ансамбля.

Преступники жестоко избили артиста, который возвращался с дня рождения друга, а также украли у него телефон и кошелёк. Кулеш признавался, что в момент нападения был сильно пьян, поэтому не мог вспомнить детали происшествия. Тогда реаниматологам удалось его спасти.

Ранее сообщалось, что актёром, который погиб в результате обрушения декорации в Большом театре, является 37-летний Евгений Кулеш. ЧП произошло во время спектакля «Садко». Всё случилось в самом начале представления — декорация не упала, а опустилась в штатном режиме, а артист просто не успел отойти.