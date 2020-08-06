Михаил Ефремов «с трудом» узнал себя на видео после ДТП

https://static.news.ru/photo/883f360a-d7f7-11ea-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнаёт себя на кадрах после ДТП. В Пресненском суд Москвы проходит второе заседание по делу о смертельной аварии, в которой обвиняется артист.

Сегодня в суде изучаются видеодоказательства по делу. В частности, на них было запечатлено, как Ефремов говорит сотруднику ДПС, что он был за рулём и считает себя виновным в аварии. После демонстрации ролика адвокат семьи погибшего Александр Добровинский спросил актёра, узнает ли он себя на кадрах.

С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд, — ответил артист.

Рассмотрение дела по существу началось накануне. Артист обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Однако накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что текст для этого видеообращения подготовил он сам. По словам защитника, речи о признании вины в этом ролике не шло, его целью было попросить прощения у семьи погибшего.

Выступая ранее на заседании, подсудимый заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, заявил в суде, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём. В свою очередь адвокат семьи погибшего Александр Добровинский сообщил, что располагает записью, на которой видно, что Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла после случившегося. Кроме того, на то, что Ефремов управлял своим автомобилем в момент ДТП на Садовом кольце, как заявила гособвинитель, указывают результаты экспертизы ДНК. Биоматериалы для проведения этого исследования были взяты с подушек безопасности.

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев ранее говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу, писал NEWS.ru.