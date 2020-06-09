Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

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Актёр Михаил Ефремов после ДТП признал себя виновным. Он устроил смертельную аварию в центре Москвы, сев пьяным за руль.

О признании вины артистом сообщил РИА Новости адвокат.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался в больнице утром 9 июня.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.