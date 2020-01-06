https://static.news.ru/photo/234b82d0-31d0-11ea-a1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Avia2Ru

Представители авиакомпании, которой, предположительно, принадлежит разбившийся после вылета из Тегерана самолёт, не обладают информацией о крушении.

Представитель авиакомпании сообщил, что самолёт Boeing 737 со 180 пассажирами на борту начал свой рейс из аэропорта имени Имама Хомейни в столице Ирана по расписанию, другой информации «не видно», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, СМИ сообщили, что пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта находились 180 пассажиров. Предварительная причина крушения — техническая неисправность. Количество жертв и пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что самолёт упал сразу после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.