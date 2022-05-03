Метателем «коктейля Молотова» в автозак оказался 45-летний мужчина

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала мужчину, который вечером 2 мая метнул в автозак Росгвардии в центре Москвы «коктейль Молотова», передаёт Telegram-канал BAZA. Им оказался 45-летний мужчина Виталий Кольцов. Отмечается, что мужчина уже задерживался правоохранительными органами в 2017 и 2019 годах.

Кольцова задерживали и раньше: в 2017 за неповиновение сотрудникам, в 2019 за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. В этом году Виталий придумал что-то новое: он взял с собой два «коктейля Молотова», чемодан и поехал в центр, где кинул две бутылки в автозак, — сообщает BAZA.

28 апреля ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе по указанию полка «Азов». Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе обысков у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу, переписку с националистами и атрибутику украинских националистических формирований.