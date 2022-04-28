ФСБ задержала бывшего морпеха, готовившего теракт в Симферополе

Фото fsb.ru

ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе по указанию националистов полка «Азов». Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. В его телефоне была обнаружена переписка с украинскими радикалами.

Задержан житель региона 1988 года рождения, <...> осуществлявший по указанию националистов полка «Азов» подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя, — отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Курганской области 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. В ходе оперативных мероприятий у фигуранта изъяли семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с пошаговым планом готовящегося террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.