За три дня до Нового года в Москву стали завозить снег, который толком до сих пор и не выпадал с начала зимы. Эти события вызвали насмешки в соцсетях. Особенно с учётом того, что ранее пользователи Интернета сообщали о снегоуборочной технике и дворниках на улицах столицы, которые избавлялись от «невидимого снега». NEWS.ru разбирался в ситуации.
Фотофакт. Москва вывозит в регионы мусор, а ввозит снег, — насмешливо пишет пользователь Twitter под фотографией Тверской улицы, посередине которой появилась дорожка снега.
На нескольких видео, которые опубликовали в соцсетях москвичи, видно, что снег привозит и раскладывает один экскаватор. В какой-то момент вокруг искусственных сугробов устанавливают небольшой заборчик.
На Тверской оградили главную достопримечательность года — снег, — написал по этому поводу один из блогеров.
На Тверскую улицу завезли снег и перекрыли её для автомобилей. Улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января. С московским бюджетом можно всё купить. Даже зиму, — поделился мнением другой пользователь Twitter.
27 декабря искусственный снег появился у входа в парк «Зарядье». Его сотрудники
Ситуация становится ещё более гротескной, если вспомнить, что незадолго до того, как в столицу привезли снег, дворники делали вид, что убирали его с улиц. По крайней мере, к такому выводу пришли местные жители, которые увидели подметавших тротуары сотрудников ЖКХ и снегоуборочную технику, работавшую на бесснежных дорогах.
Вот вы тут в Твитурах сидите, а в Москве невидимый снег убирают. Снег видите? И я не вижу! Значит убрали, — иронизирует один из интернет-комментаторов.
Борющуюся с «невидимым снегом» технику заметили и во Владимире. При этом власти города, в отличие от московских,
Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров. Обычная коммунальная уборка.
Он добавил, что рассуждения об уборке «невидимого снега» у городских специалистов в сфере коммунального хозяйства «ничего кроме улыбки не вызывают».
В московской мэрии, в свою очередь,
Если мэрии ещё будет нужен снег для новогодних и рождественских гуляний, видимо, без доставки снежной крошки не обойтись. 31 декабря в Москве обещают +2 и дождь со снегом. Практически в течение всей следующей недели ожидается тёплая погода.
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