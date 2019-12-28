За три дня до Нового года в Москву стали завозить снег, который толком до сих пор и не выпадал с начала зимы. Эти события вызвали насмешки в соцсетях. Особенно с учётом того, что ранее пользователи Интернета сообщали о снегоуборочной технике и дворниках на улицах столицы, которые избавлялись от «невидимого снега». NEWS.ru разбирался в ситуации.

Фотофакт. Москва вывозит в регионы мусор, а ввозит снег, — насмешливо пишет пользователь Twitter под фотографией Тверской улицы, посередине которой появилась дорожка снега.

На нескольких видео, которые опубликовали в соцсетях москвичи, видно, что снег привозит и раскладывает один экскаватор. В какой-то момент вокруг искусственных сугробов устанавливают небольшой заборчик.

На Тверской оградили главную достопримечательность года — снег, — написал по этому поводу один из блогеров.

На Тверскую улицу завезли снег и перекрыли её для автомобилей. Улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января. С московским бюджетом можно всё купить. Даже зиму, — поделился мнением другой пользователь Twitter.

27 декабря искусственный снег появился у входа в парк «Зарядье». Его сотрудники призвали жителей Москвы и гостей города прийти и «посмотреть на снег» с 28 декабря по 12 января.

Ситуация становится ещё более гротескной, если вспомнить, что незадолго до того, как в столицу привезли снег, дворники делали вид, что убирали его с улиц. По крайней мере, к такому выводу пришли местные жители, которые увидели подметавших тротуары сотрудников ЖКХ и снегоуборочную технику, работавшую на бесснежных дорогах.

Вот вы тут в Твитурах сидите, а в Москве невидимый снег убирают. Снег видите? И я не вижу! Значит убрали, — иронизирует один из интернет-комментаторов.

Борющуюся с «невидимым снегом» технику заметили и во Владимире. При этом власти города, в отличие от московских, прокомментировали ситуацию.

Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров. Обычная коммунальная уборка. Александр Карпилович начальник пресс-службы администрации Владимира начальник пресс-службы администрации Владимира

Он добавил, что рассуждения об уборке «невидимого снега» у городских специалистов в сфере коммунального хозяйства «ничего кроме улыбки не вызывают».

В московской мэрии, в свою очередь, высказались по поводу привоза снега. По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, он нужен для сноубордической горки, которая монтируется к новогодним праздникам на Тверской улице. Чиновник рассказал, что такая же горка с 13 декабря работает на Арбате. Снег привезли с катков, в частности с ВДНХ. Для создания катка специальные машины режут лёд, после которого остаётся крошка, её, по словам Немерюка, и привезли на Тверскую. Он также отметил, что это пример эффективного использования ресурсов, а не избыточных трат на подготовку центра города к праздникам, так как «машины всё равно нарезают снег, который обычно просто сплавляют».

jet.age/instagram.com

Если мэрии ещё будет нужен снег для новогодних и рождественских гуляний, видимо, без доставки снежной крошки не обойтись. 31 декабря в Москве обещают +2 и дождь со снегом. Практически в течение всей следующей недели ожидается тёплая погода.