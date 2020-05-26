Мэр столицы Ингушетии попал в автомобильную аварию

https://static.news.ru/photo/adb22fde-9fab-11ea-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Мэр города Магаса в Ингушетии Руслан Арсамаков попал в автомобильную аварию. Сообщается, что глава города получил травмы и доставлен в больницу.

ДТП произошло в ночь со вторника на среду. Детали пока неизвестны. По информации, которая на текущий момент проверяется, причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы, — сообщили в «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

На портале отмечают, что пока официальной информации о ДТП нет. По данным источника, на месте аварии работают правоохранительные органы.

В РИА Новости также сообщили об аварии, со ссылкой на региональные экстренные службы. Однако агентство не приводит информацию о пострадавших.

Вечером во вторник служебный автомобиль главы администрации Магаса Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших пока нет, — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ингушетии во время оформления ДТП погиб сотрудник дорожно-патрульной службы. Уточняется, что сотрудник осматривал повреждения автомобилей после аварии, в это время в стоящий КамАЗ на скорости врезался автомобиль «Газель». От удара КамАЗ сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями.