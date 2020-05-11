Сотрудник правоохранительных органов погиб при исполнении в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/02bb33b4-93a8-11ea-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба регионального МВД сообщила о гибели сотрудника дорожно-патрульной службы. Он скончался во время оформления ДТП.

Когда офицер осматривал повреждения от столкновения, находясь между автомобилями, в стоящий «Камаз» на скорости врезался автомобиль «Газель», водитель которого не справился с управлением. От удара «Камаз» сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями, — цитирует сообщение РИА Новости.

Представители ведомства добавили, что смерть наступила во время реанимационных мероприятий. С различными травмами также был госпитализирован водитель «Газели».

МВД по Ингушетии скорбит по поводу безвременной смерти офицера полиции и выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего, — добавили в пресс-службе.

Как ранее писал NEWS.ru, на юге Москвы перевернулась фура. Информация о пострадавших не поступала.