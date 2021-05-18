Менеджера стилиста Рогова задержали за наркотики

https://static.news.ru/photo/7f373e34-b845-11eb-a34f-96000091f725_660.jpg Александр Рогов Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Менеджер стилиста Рогова Александр Иванов едва не стал фигурантом уголовного дела по перевозке наркотиков. Полицейские задержали его прямо на улице и не смогли увезти в отделение только потому, что рядом были друзья помощника стилиста, о чём Иванов сам написал в Instagram.

Как выяснилось, происшествие случилось несколько недель назад, но известно о нём стало только сейчас. Работнику популярного стилиста пришлось объясниться с подписчиками о происшествии.

Задержали меня на улице, на основании того, что по «внутренней оперативной информации» я являюсь перевозчиком наркотиков. Скрутили, толкали, надели на меня наручники — все это за мою попытку позвать кого-то из друзей. И только благодаря тому, что они оказались рядом (спасибо им), и проходящему мимо блогеру, который начал всё это снимать, обыскивать меня стали на месте, при понятых, а не в отделении, как изначально хотели, — написал Иванов.

Наркотиков при менеджере не нашли, полицейским пришлось отпустить его домой. Происшествие прокомментировал и сам Александр Рогов:

Это жесть... Вот как быть? Кто должен ответить за эти действия? У меня вопрос, — написал популярный стилист и телеведущий в комментариях к публикации коллеги.

Как сообщалось ранее, стилист Александр Рогов представил самые остромодные вещи грядущего лета. Он нарядил модель в вещи, которые не каждый станет носить.