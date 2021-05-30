Медики сообщили о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Медики оценивают состояние пострадавших на батуте в воскресенье, 30 мая, девочек как тяжёлое. Они находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, — говорится в сообщении Минздрава.
Инцидент произошёл 30 мая около торгового центра в районе Докучаево города Барнаула. Там опрокинулся батут с находящимися на нём детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.