16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Медики сообщили о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

06:58, 31 мая 2021
Фото: Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Медики оценивают состояние пострадавших на батуте в воскресенье, 30 мая, девочек как тяжёлое. Они находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, — говорится в сообщении Минздрава.

Инцидент произошёл 30 мая около торгового центра в районе Докучаево города Барнаула. Там опрокинулся батут с находящимися на нём детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео