Медики сообщили о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Фото: Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Девочка, пострадавшая в результате стрельбы в Екатеринбурге, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

Девочка прооперирована в ОДКБ № 1. Состояние тяжёлое. Находится в реанимации, — сообщил собеседник агентства. Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл...