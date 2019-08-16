https://static.news.ru/photo/5ebdd802-c0fd-11e9-81fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: sochi/vk.com/Global Look Press

Сотрудники МЧС приступили к откачке воды с улиц города Сочи, подтопленных в результате сильных дождей.

Три единицы техники МЧС России работают по откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несербская и участка автодороги в селе Весёлое, — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что уровень воды поднялся до опасных отметок в четырёх реках: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Подтопленных домовладений нет.

На сайте администрации Сочи говорится, что за ночь на курорте выпало более 70 миллиметров осадков. Сохраняется вероятность резкого подъёма уровня воды в реках и схода селей.



Как писал News.ru, дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.

Ранее жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды. В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды местная администрация распорядилась свернуть палаточные лагеря у рек, а также подготовить силы и средства в случае эвакуации.