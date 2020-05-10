МЧС отчиталось о тушении военного арсенала в Удмуртии

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Фура опрокинулась в Москве на пересечении Кавказского бульвара и Бакинской улицы, в районе станции метро «Царицыно».

ДТП уже оформили. Движение не перекрыто, — сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения. Ранее в Якутии на реке Вилюй под лёд провалился автомобиль, в котором находились семь человек....