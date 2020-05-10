МЧС отчиталось о тушении военного арсенала в Удмуртии

Авиация МЧС практически потушила большую часть возгораний на бывшем военном арсенале у села Пугачёво в Удмуртии, пожар локализован.
Самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8 совершили десятки вылетов и сбросили на пожар 297 тонн воды. Распространение пожара удалось остановить, когда площадь достигла 15 гектаров. Горение сухой травы спровоцировало одиночные взрывы малокалиберных боеприпасов.
Ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.
Как писал NEWS.ru, пожар начался днём 9 мая. По одной из версий, так называемые чёрные копатели могли поджечь траву, чтобы облегчить поиск старых боеприпасов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен