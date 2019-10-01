https://static.news.ru/photo/235f49c8-e464-11e9-9af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Златоусте 26-летняя Светлана Сергеева, у которой остались трое маленьких детей, скончалась после того, как её избил муж. Об этом рассказал отец погибшей.

Следователи не возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве сказали, что смерть наступила по естественным причинам, пишет портал 74.ru .

По словам отца убитой, на дочери не было живого места, она была вся в крови. Анатолий утверждает, что муж Светланы Дмитрий бил её регулярно. Кроме того, он издевался над пятилетним сыном девушки Матвеем, отцом которого не являлся.

Он и её бил, мы только вчера это всё от подружек узнали. В воскресенье, когда всё случилось, старшей дочери дома не было, там были Матвей и младшая дочка, ей всего 10 месяцев. Когда зашли в квартиру, она по мамке мёртвой ползала, — рассказал Анатолий.

Предполагаемый убийца по непонятным причинам сделал фото мёртвой жены, которая была вся в крови, и разослал его друзьям, утверждает Анатолий.

Дмитрия задержали, но по административному делу. Он настаивает на том, что не убивал Светлану. При этом супруг не отрицает, что неоднократно поднимал на неё руку.

Руководитель следственного отдела СК РФ по Златоусту Юрий Кадиков пояснил, почему дело не было возбуждено.

Экспертиза показала, что женщина умерла от инфаркта — это ненасильственная смерть. Там какие-то телесные повреждения были, но они будут выделены в отдельное производство, этим будет заниматься полиция, — сказал Кадиков.

С версией следствия согласна и прокуратура, так как на теле Светланы не было обнаружено тяжёлых травм.

Ранее Две жительницы подмосковной Ивантеевки обвинили начальника отдела полиции в избиении. Женщины пришли в отделение, чтобы получить информацию по их заявлению об избиении ребёнка в школе. Однако в результате сами стали жертвами нападения, писал News.ru.