Мать погибшего в ДТП актёра Дмитрия Жулина ввели в кому

Мать актёра Дмитрия Жулина, погибшего в аварии под Владимиром, находится в тяжёлом состоянии в больнице. 63-летнюю женщину, которая была в машине с сыном в момент ДТП, ввели в медикаментозную кому.
По информации РЕН ТВ, в таком состоянии она
Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь.
Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Сети появились первые фото с места аварии. На снимках видно, что автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова.
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