https://static.news.ru/photo/446580ea-d566-11e9-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Массовая драка в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Рабочие начали потасовку во время обеденного перерыва.

В рукоприкладстве приняли участие свыше десяти человек. В ход пошли, судя по кадрам, стулья. Часть нарушителей предпочли «кулачный бой». Некоторые сотрудники наблюдали за происходящим со стороны и снимали всё на камеру, передаёт « Амур.инфо ».

Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, — прокомментировали ситуацию в пресс-центре ГПЗ.

В результате инцидента никто не пострадал. Силовики задержали восемь человек. Полиция выясняет причины ЧП.

Ранее News.ru сообщал, что два человека получили травмы в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в Москве. Потасовка произошла рядом с Москворецким рынком 6 августа 2019 года.