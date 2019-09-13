Массовая драка в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Рабочие начали потасовку во время обеденного перерыва.
В рукоприкладстве приняли участие свыше десяти человек. В ход пошли, судя по кадрам, стулья. Часть нарушителей предпочли «кулачный бой». Некоторые сотрудники наблюдали за происходящим со стороны и снимали всё на камеру, передаёт «
Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, — прокомментировали ситуацию в пресс-центре ГПЗ.
В результате инцидента никто не пострадал. Силовики задержали восемь человек. Полиция выясняет причины ЧП.
Ранее News.ru сообщал, что два человека получили травмы в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в Москве. Потасовка произошла рядом с Москворецким рынком 6 августа 2019 года.