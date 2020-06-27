Массовое ДТП в Подмосковье: столкнулись три грузовика и легковушка

https://static.news.ru/photo/3bccf92a-b9e7-11ea-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП парализовало движение на трассе А107. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина.

На трассе А107 между Калужским и Варшавским шоссе произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств — трёх грузовых и одного легкового автомобиля, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, движение по Московскому малому кольцу из-за аварии перекрыто полностью. На месте работают сотрудники полиции. Известно об одном пострадавшем. Причины ДТП и все обстоятельства уточняются.

Ранее NEWS.ru писал об аварии на 7-м километре МКАД в Москве. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате происшествия двое человек оказались заблокированы в кабине. Погибшие — мужчина и женщина. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к аварии.