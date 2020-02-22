https://static.news.ru/photo/7f45fe78-550a-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/slpnoticias

Два человека погибли и не менее 25 ранены в результате беспорядков в исправительном учреждении в штате Табаско.

Охрана Центра социальной реадаптации Creset не смогла справиться с дерущимися арестантами и покинула учреждение до прибытия подкрепления, кроме того разграблен тюремный магазин. Пять человек с ранениями холодным оружием госпитализированы, остальным помощь оказывается на месте, передаёт Jornada.

Как писал NEWS.ru ранее, в исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019.