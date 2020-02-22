Фото: twitter.com/slpnoticias

Два человека погибли и не менее 25 ранены в результате беспорядков в исправительном учреждении в штате Табаско.

Охрана Центра социальной реадаптации Creset не смогла справиться с дерущимися арестантами и покинула учреждение до прибытия подкрепления, кроме того разграблен тюремный магазин. Пять человек с ранениями холодным оружием госпитализированы, остальным помощь оказывается на месте, передаёт Jornada.

Как писал NEWS.ru ранее, в исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019.

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