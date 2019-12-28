https://static.news.ru/photo/19c0c8fa-29a7-11ea-a737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка в одном из ресторанов.

Инцидент произошёл в ночь на 28 декабря в заведении, которое находится в Северном микрорайоне города. В конфликте участвовали более десяти человек. По данному факту идёт проверка. Данных о пострадавших пока нет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять человек.