В Ростове-на-Дону произошла массовая драка в одном из ресторанов.
Инцидент произошёл в ночь на 28 декабря в заведении, которое находится в Северном микрорайоне города. В конфликте участвовали более десяти человек. По данному факту идёт проверка. Данных о пострадавших пока нет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять человек.
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