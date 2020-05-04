Массовая драка на юго-востоке Москвы попала на видео

Камеры видеонаблюдения засняли драку на Рязанском проспекте Москвы, в которой приняли участие более десяти человек.
На кадрах видно, как группа людей нападает на оппонентов. В ход пошли не только кулаки, один человек получил удар бейсбольной битой,
В результате инцидента пострадали несколько человек. Что стало причиной потасовки, пока неизвестно. По факту драки полиция столицы начала проверку.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. Полицейские выявляют всех возможных участников конфликта, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее NEWS.ru писал, что полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими. Потасовка произошла на складе «Белый раст».
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