Массовая драка на юго-востоке Москвы попала на видео

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Камеры видеонаблюдения засняли драку на Рязанском проспекте Москвы, в которой приняли участие более десяти человек.

На кадрах видно, как группа людей нападает на оппонентов. В ход пошли не только кулаки, один человек получил удар бейсбольной битой, передаёт РЕН ТВ.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Что стало причиной потасовки, пока неизвестно. По факту драки полиция столицы начала проверку.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Полицейские выявляют всех возможных участников конфликта, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими. Потасовка произошла на складе «Белый раст».