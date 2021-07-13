Массовая драка мигрантов произошла у метро «Кузьминки» в Москве

Массовая драка выходцев из бывших стран СНГ произошла на улице Зеленодольской на площади перед местным театром у метро «Кузьминки» в Москве. Потасовку устроили порядка 150 человек из среднеазиатских стран, сообщает РЕН ТВ.

Видео побоища опубликовано в соцсети, по некоторым данным, в бой вступили мигранты из Узбекистана и Киргизии, другие уверяют, что драка произошла между гражданами Киргизии и Таджикистана. На кадрах видно, как толпа людей мутузит друг друга, громит автомобили, ведёт себя крайне агрессивно.

Драка началась примерно в 19:00, при этом к сторонам конфликта подтягивалось подкрепление. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Несколько человек получили тяжёлые и серьёзные травмы, их госпитализировали в больницу. Задержаны не менее 15 человек — участников конфликта.

Ранее сообщалось, что владельцы собак подрались во время прогулки с питомцами на юге Москвы в Бутово. Причиной конфликта стали рычащие друг на друга псы. Но хозяева пошли ещё дальше.