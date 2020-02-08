https://static.news.ru/photo/19159780-4baa-11ea-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение перекрыто на части Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за столкновения нескольких автомобилей.

ДТП произошло ранним утром 10 февраля. В тоннеле столкнулись пять легковых машин. Одна из них перевернулась. Количество пострадавших и тяжесть их состояния уточняются, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с машиной каршеринга стало причиной перекрытия сразу трёх полос движения на Калужском шоссе. Водитель врезался в отбойник на 25-м километре Калужского шоссе. Автомобилист получил травмы.