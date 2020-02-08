Движение перекрыто на части Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за столкновения нескольких автомобилей.
ДТП произошло ранним утром 10 февраля. В тоннеле столкнулись пять легковых машин. Одна из них перевернулась. Количество пострадавших и тяжесть их состояния уточняются,
Как писал NEWS.ru ранее, ДТП с машиной каршеринга стало причиной перекрытия сразу трёх полос движения на Калужском шоссе. Водитель врезался в отбойник на 25-м километре Калужского шоссе. Автомобилист получил травмы.
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