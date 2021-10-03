«Магнит» отреагировал на информацию об избитых дубинкой покупателях

«Магнит» разбирается в обстоятельствах произошедшего в одном из магазинов сети в Домодедово (Московская область). Если факт насилия в отношении покупателей подтвердится, то всех причастных к этому уволят, рассказали NEWS.ru в пресс-службе торговой сети, комментируя информацию в СМИ об избитых дубинкой посетителях, заподозренных продавщицей в воровстве и позже избитых.

По словам очевидцев, сотрудница поймала двух мужчин, якобы что-то укравших, и избила их в служебном помещении до крови, кроме того, утверждают посетители, никто из персонала не помог травмированным мужчинам.

Мы разбираемся в произошедшем. Сотрудникам магазина запрещено применять какую-либо силу в отношении покупателей, даже если они заподозрены в краже. Если факт насилия подтвердится, все причастные к этому будут уволены, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили представители «Магнита».

Ранее торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка» после полученных предупреждений от Московской областной Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили цены на ряд продуктов. Ведомство провело проверку, по результатам которой были обнаружены нарушения.

Торговая сеть «Магнит», принадлежащая АО «Тандер», а также «Пятёрочка» (ООО «Агроторг») в нескольких округах Московской области повысили цены на отдельные продукты питания, воспользовавшись отсутствием конкуренции. В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение торговым сетям из-за завышенных цен на продукты в Подмосковье. Компаниям дали 10 дней на исправление.