Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:14

Спасатели приехали на вызов в театр комедии в Петербурге

Театр имени Акимова в Петербурге приостановил работу из-за задымления

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре Санкт-Петербурга экстренные службы и спецтехнику в срочном порядке стянули к зданию на Невском проспекте, передает «78 Новости». По сообщениям очевидцев, в помещениях Академического театра комедии имени Акимова началось сильное задымление.

Как позже уточнили журналистам в Главном управлении МЧС по Петербургу, очаг возгорания находился непосредственно на чердаке культурного учреждения. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали и полностью потушили огонь. Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов в результате данного инцидента никто из сотрудников и посетителей театра не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. После тушения тела четырех погибших человек нашли при разборе завалов.

Позже выяснилось, что среди жертв инцидента оказался собственник организации, производившей химическую продукцию. В числе погибших также оказались две сотрудницы производства. Здание, где произошел пожар, было арендованным.

Регионы
театры
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые подробности взрыва на юго-западе Москвы
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.