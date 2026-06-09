Спасатели приехали на вызов в театр комедии в Петербурге

Спасатели приехали на вызов в театр комедии в Петербурге Театр имени Акимова в Петербурге приостановил работу из-за задымления

В центре Санкт-Петербурга экстренные службы и спецтехнику в срочном порядке стянули к зданию на Невском проспекте, передает «78 Новости». По сообщениям очевидцев, в помещениях Академического театра комедии имени Акимова началось сильное задымление.

Как позже уточнили журналистам в Главном управлении МЧС по Петербургу, очаг возгорания находился непосредственно на чердаке культурного учреждения. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали и полностью потушили огонь. Благодаря слаженным действиям пожарных расчетов в результате данного инцидента никто из сотрудников и посетителей театра не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. После тушения тела четырех погибших человек нашли при разборе завалов.

Позже выяснилось, что среди жертв инцидента оказался собственник организации, производившей химическую продукцию. В числе погибших также оказались две сотрудницы производства. Здание, где произошел пожар, было арендованным.