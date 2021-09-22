«Пятёрочка» и «Магнит» получили предупреждение из-за высоких цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение торговым сетям «Магнит» и «Пятёрочка» из-за завышенных цен на продукты в Подмосковье. Компаниям дали 10 дней на исправление, сообщает пресс-служба ФАС.

Торговая сеть «Магнит», принадлежащая АО «Тандер», а также «Пятёрочка» (ООО «Агроторг») в нескольких округах Московской области повысили цены на отдельные продукты питания, воспользовавшись отсутствием конкуренции.

Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали, — говорится в сообщении ФАС.

Региональное управление вынесло компаниям предупреждение. Если ретейлеры не отреагируют в течение 10 дней, то им грозит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее производители макаронных изделий предупредили россиян о росте цен из-за дефицита твёрдых сортов пшеницы. Грядущий кризис на рынке они объяснили тем, что мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США. Кроме того, в России зафиксировали стремительный рост цен на овощи и фрукты. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение трат на эти категории продуктов.