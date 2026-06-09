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09 июня 2026 в 22:30

Военэксперт оценил вероятность запуска больших БПЛА ВСУ из Подмосковья

Военэксперт Кнутов: скрытно запустить большие БПЛА из Подмосковья невозможно

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Большие беспилотники самолетного типа запустить с территории Подмосковья невозможно, сказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такую атаку сразу бы «засекли» средства противовоздушной обороны.

Большие беспилотники сразу бы засекли. Кроме того, провезти такой аппарат и комплектующие к нему в регион тоже достаточно сложно, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в распоряжении ВСУ имеются БПЛА типа «Барса», на которых установлен реактивный двигатель. Они способны развивать скорость до 600 км/ч, а дальность их действия достигает 800 км, заметил Кнутов.

Такой дрон полностью состоит из композитных материалов, собирается в Германии. Именно такие БПЛА летят на Москву, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в соцсетях мэр российской столицы Сергей Собянин, с начала суток 9 июня средства противовоздушной обороны перехватили более десятка дронов, летевших по направлению к городу.

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