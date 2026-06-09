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09 июня 2026 в 11:15

ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Собянин: силы ПВО с начала суток сбили 12-й летевший на Москву БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны.

Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали два человека, включая ребенка. В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего был ранен 14-летний мальчик.

Москва
Сергей Собянин
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