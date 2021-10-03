«Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после проверки ФАС
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:37, 04 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка» после полученных предупреждений от Московской областной Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили цены на ряд продуктов. Ведомство провело проверку, по результатам которой были обнаружены нарушения. Об этом сообщается на сайте регионального ФАС.
Торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, — говорится в сообщении.
Торговая сеть «Магнит», принадлежащая АО «Тандер», а также «Пятёрочка» (ООО «Агроторг») в нескольких округах Московской области повысили цены на отдельные продукты питания, воспользовавшись отсутствием конкуренции.
В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение торговым сетям из-за завышенных цен на продукты в Подмосковье. Компаниям дали 10 дней на исправление.