«Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены в Подмосковье после проверки ФАС

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Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов. Для того чтобы избежать этого, необходимо активнее вкладывать деньги в геологоразведку и принять ряд других мер, которые помогут добыче и других полезных ископаемых. Об этом заявил в интервью РБК гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв.

Грачёв сообщил, что текущие запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тысяч тонн, а показатель уровня возобновления добываемых ресурсов за последние несколько лет упал в два раза — с 62%...