Пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ до сих пор не могут найти.
Су-25УБ выполнял полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Воздушное судно потерпело крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Будённовска. Самолёт ушёл на три метра в землю, его откапывают. На борту находились начальник по безопасности полётов и лётчик, служивший в Сирии, передаёт
Как писал News.ru, военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку соблюдения правил полётов после крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.