https://static.news.ru/photo/e6a9d494-ce83-11e9-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Су-25УБ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ до сих пор не могут найти.

Су-25УБ выполнял полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Воздушное судно потерпело крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Будённовска. Самолёт ушёл на три метра в землю, его откапывают. На борту находились начальник по безопасности полётов и лётчик, служивший в Сирии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку соблюдения правил полётов после крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.