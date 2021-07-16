Львица набросилась на ребёнка в Краснодарском крае

На базе отдыха в Краснодарском крае львица набросилась на 13-летнюю девочку, когда та хотела сделать фото с животным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В результате нападения хищницы девочка получила рваны раны предплечья и кисти. К счастью, её вовремя доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Сейчас ребёнок находится в хирургическом отделении. Её жизни и здоровье ничего не угрожает.

Уточняется, что все животные на базе отдыха содержатся в клетках. Каким образом львица поранила ребёнка — выясняют специалисты.

Тем не менее, как пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, стало известно, что дикие животные на территории базы отдыха содержатся незаконно, в том числе и хищница, напавшая на девочку. По данному факту проводится расследование.

Ранее в Братске пятилетний мальчик и его отец попали в больницу после нападения овчарки. У ребёнка остались шрамы на лице и психологическая травма.