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Лор из Анапы, во время приёма которого скончался 13-летний подросток, продолжает принимать пациентов. Об этом рассказал отец погибшего мальчика Егор Шерстнёв.

Знакомый пришёл в ту больницу 9-гочисла, и этот врач вёл прием. Сейчас ходят слухи, что он там уже не работает, но спустя три дня он работал, к нему люди на приём приходили, — поделился он в беседе с телеканалом «360».

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

6 декабря мальчик вместе с матерью обратился в лечебное заведение, где медики диагностировали у него двусторонний гнойный гайморит и провели промывание обеих гайморовых пазух. Позже состояние ребёнка резко ухудшилось, его доставили в реанимацию, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, проходит расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Причинение смерти по неосторожности», писал NEWS.ru.