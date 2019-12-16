https://static.news.ru/photo/601838a8-2013-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток умер в реанимации, куда был доставлен после некачественной медицинской помощи в лечении гайморита. Медиков подозревают в «причинении смерти по неосторожности».

13-летний мальчик скончался в городской больнице Анапы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, проходит расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

6 декабря пациент обратился в лечебное заведение, где медики диагностировали у него двусторонний гнойный гайморит и провели анестезию носовых протоков, после чего провели пункцию и промывание обеих гайморовых пазух.

Позже состояние ребёнка резко ухудшилось, его доставили в реанимацию, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшее в РФ число умерших от внешних причин детей до 14 лет — в Чукотском автономном округе (56 человек на 100 тысяч населения соответствующего возраста), Бурятии (27,3) и Магаданской области (23,8), по данным Росстата за 2018 год.