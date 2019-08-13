Наибольшее число умерших от внешних причин детей до 14 лет — в Чукотском автономном округе (56 человек на 100 тысяч населения соответствующего возраста), Бурятии (27,3) и Магаданской области (23,8). С такими данными Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

В пятёрку регионов — «лидеров» по показателю также попали Забайкальский край (23,5) и Еврейская автономная область (21,9).

Вместе с тем меньше всего умерших детей выявлено в Ингушетии (3), Санкт-Петербурге (5,7) и Москве (6,7). Несколько больше показатели в Татарстане (7,3) и Чечне (7,3).

В Ненецком автономном округе подобных случаев не зарегистрировано вовсе (0).

В среднем по России смертность детей до 14 лет от внешних причин снизилась: в 2018 году на 100 тысяч такого населения было 12,1 умерших, а в 2013 году — 17,1.

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала, что дети чаще погибают летом. Так, они могут утонуть во время купания или случайно выпасть из окна. Кроме того, к смерти может привести полученная в ходе поездки на велосипеде травма или наезд машины.

Летом, если говорить о подростках, нет, к сожалению, статистики, но мне кажется, что на первом плане — дети тонут. И таких случаев было много в моей практике. Особенно подростки идут купаться, и они даже зачастую не говорят родителям, куда они идут. И, как правило, родители узнают уже об этом, когда всё случилось и сделать ничего нельзя. Лина Мурадова педиатр, врач высшей категории

Зимой дети чаще травмируются дома. Например, от электророзетки, кухонной плиты или чайника.

По словам педиатра, лидерство Чукотки, Бурятии и Магаданской области по числу погибших от внешних причин детей может быть обусловлено в первую очередь климатическими причинами.

Наименьшие показатели в Москве и Санкт-Петербурге говорят о возможности родителей оставить детей под присмотром нанятой няни, тогда как в Ингушетии помогают родственники.

То есть, как правило, в семье не один ребёнок, их несколько. Это, наверное, традиции — то, что, как мне кажется, меньше работающих женщин. У женщин больше возможностей следить за ребёнком, за семьёй. То есть в основном работают мужчины: Чечня, Ингушетия. Я думаю, что это связано с многодетностью. Даже если женщина работает, то у неё есть сёстры, которые не работают, и там они вместе следят за племянниками, — пояснила она News.ru.

В последнее время женщины стали меньше рожать, а власти — уделять больше внимания проблеме купания в запрещённых местах. Такие факторы могли сказаться на статистике по числу умерших от внешних причин детей, добавила Мурадова.

Как ранее рассказал детский гематолог Минздрава, академик РАН Александр Румянцев, основной причиной смертности несовершеннолетних россиян являются несчастные случаи. Гибель девяти из десяти молодых людей связана именно с трагическим стечением обстоятельств.

По его словам, едва ли не половина отражённых в сухих цифрах статистики смертей приходится на первые два года жизни ребёнка.

На первом году 7% детей погибают от несчастных случаев, на втором году их уже 40%, а к концу 18 лет — основная масса, больше 90%. Александр Румянцев детский гематолог Минздрава

В 2018 году в 19,9 тысячи аварий участниками были дети. ДТП, как правило, происходили по вине взрослых. ГИБДД намерена напомнить родителям о правилах перевозки детей.