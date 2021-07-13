Локальный режим ЧС ввели в Геленджике из-за взрыва

Локальный режим ЧС введён на нескольких улицах Геленджика после взрыва в гостинице. Проводятся аварийно-восстановительные работы, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.

Режим ЧС действует в границах кварталов по улицам Шевченко, Чайковского, Колхозной и Первомайской.

Взрыв произошёл утром 13 июля в магазине, который находится на первом этаже частной гостиницы. В результате погиб находившийся на улице 36-летний мужчина, ещё пять человек, включая 14-летнюю девочку, пострадали. Двое из пострадавших находятся в очень тяжёлом состоянии, у них 80% ожогов поверхности тела.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проверку проводят надзорные ведомства. Причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования. После взрыва из полуразрушенного здания гостиницы вывели с полсотни человек — это снимавшие номера туристы. Их временно разместили в местной школе. Позже большая часть приезжих отправилась в аэропорт, ещё 22 человека были размещены в других гостиницах.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося глава региона Вениамин Кондратьев поручил провести проверку соблюдения правил противопожарной безопасности во всех отелях Краснодарского края.