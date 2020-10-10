Лодки с людьми перевернулись на Красноярском водохранилище

Две лодки «Прогресс» с шестью рыбаками потерпели крушение на Красноярском водохранилище в районе залива Каменка. В результате один человек погиб, пятерым удалось спастись.
В момент, когда лодки перевернулись, выбраться на берег сумел только один человек, судьба ещё четверых оставалась неизвестной. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать шторм, из-за которого лодки с людьми перевернулись,
В воскресенье, 11 октября, спасатели нашли пропавших рыбаков на одном из островов живыми. Транспортная прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося, проверяется соблюдение законодательства о безопасности плавания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кизилюртовском районе Дагестана на реке Сулак опрокинулась лодка. Владелец судна добрался до берега, три пассажира — 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка — утонули.
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