Лодки с людьми перевернулись на Красноярском водохранилище

https://static.news.ru/photo/9fc4f5dc-0b7b-11eb-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look\Global Look Press

Две лодки «Прогресс» с шестью рыбаками потерпели крушение на Красноярском водохранилище в районе залива Каменка. В результате один человек погиб, пятерым удалось спастись.

В момент, когда лодки перевернулись, выбраться на берег сумел только один человек, судьба ещё четверых оставалась неизвестной. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать шторм, из-за которого лодки с людьми перевернулись, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 11 октября, спасатели нашли пропавших рыбаков на одном из островов живыми. Транспортная прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося, проверяется соблюдение законодательства о безопасности плавания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кизилюртовском районе Дагестана на реке Сулак опрокинулась лодка. Владелец судна добрался до берега, три пассажира — 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка — утонули.