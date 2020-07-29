Легковушка сбила четверых детей, переходивших дорогу с матерью

Иномарка врезалась в толпу людей, переходивших дорогу в неположенном месте в Перми. В результате ДТП пострадали четыре ребёнка, переходившие дорогу с 43-летней матерью.
Происшествие случилось на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе в 22:05 29 июля. В районе дома № 1 в Кукуштанском переулке 26-летний водитель Ford Focus сбил семью, сообщает ГИБДД по городу Перми.
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Трое детей ехали на велосипедах, один был в коляске. Все дети получили различные травмы и госпитализированы в больницу. Мать привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что водитель специально сбил гаишников, не желая ехать с ними на освидетельствование в селе Мильково на Камчатке. Мужчина в возрасте 30 лет находился в состоянии наркотического опьянения.
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