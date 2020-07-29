Водитель сбил гаишников на Камчатке, желая сбежать от наказания

https://static.news.ru/photo/cb8686d4-d207-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель специально сбил гаишников, не желая ехать с ними на освидетельствование в селе Мильково на Камчатке. Мужчина в возрасте 30 лет находился в состоянии наркотического опьянения.

Происшествие случилось в минувшие выходные, но уголовное дело на хулигана завели только сейчас. Мужчина ехал ночью за рулём иномарки Nissan Sunny и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они попросили его поехать к медикам и в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Вместо этого водитель дал по газам, сбил двух полицейских и уехал с места происшествия. Теперь его обвиняют в насилии в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жильцы одного из домов кинули гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате один полицейский получил травмы из-за осколка.