Baza: в Самаре кинули гранату в полицейских

Жильцы одного из домов кинули гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате один полицейский получил травмы из-за осколка.
Инцидент произошёл в доме 98 по улице Буянова, куда силовики приехали по вызову: жильцы пожаловались на крики из квартиры. Полицейские зашли в квартиру и из кухни к ним вылетела граната.
Силовики разбежались, однако одного задело осколком. В настоящими момент нападавший задержан,
Ранее NEWS.ru писал, что ролик, на котором мужчина избивает сотрудников правоохранительных органов, появился в СМИ. Видео оказалось постановкой.
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