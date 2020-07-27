Baza: в Самаре кинули гранату в полицейских

https://static.news.ru/photo/072b009e-d036-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жильцы одного из домов кинули гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате один полицейский получил травмы из-за осколка.

Инцидент произошёл в доме 98 по улице Буянова, куда силовики приехали по вызову: жильцы пожаловались на крики из квартиры. Полицейские зашли в квартиру и из кухни к ним вылетела граната.

Силовики разбежались, однако одного задело осколком. В настоящими момент нападавший задержан, передаёт Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что ролик, на котором мужчина избивает сотрудников правоохранительных органов, появился в СМИ. Видео оказалось постановкой.