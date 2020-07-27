Жители Сочи рассылают в СМИ постановочное видео об избиении полицейского

https://static.news.ru/photo/df642b5c-d009-11ea-8533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ролик, на котором мужчина избивает сотрудников правоохранительных органов, появился в СМИ. Позднее выяснилось, что видео было постановкой.

Сначала журналисты получили кадры, на которых силовики пытаются усмирить полуголого мужчину, однако тот сопротивляется. Затем один из участников конфликта наносит полицейскому удар по голове бутылкой и тот падает без сознания. Дебошир попытался атаковать и представителя ДПС, однако тот выстрелил в воздух из оружия. Автор ролика утверждает, что инцидент произошёл в селе Солохаул.

Потом появился ещё один ролик, на котором видно, что первое видео — результат заранее подстроенной ситуации. После завершения съёмок все участники встают и аплодируют. Теперь полицейские будут изучать, зачем кто-то отправляет в СМИ такое видео.

Ранее NEWS.ru писал, что калининградец случайно убил пенсионера из арбалета, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.