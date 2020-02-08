Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде перегона Гжель — Куровская Казанского направления в Московской области. Никто не пострадал. Об этом
Сегодня в 0.50 на регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, на участке Гжель — Куровская произошло столкновение легкового автомобиля с пригородным поездом N6864 Москва — Куровская, — привело агентство сообщение пресс-службы МЖД.
Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он проигнорировал запрещающий сигнал на переезде. Машинист экстренно затормозил, но избежать аварии не удалось.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что вагон недавно отремонтированного состав элетропоезда разорвало на две части. Отмечается, что поезд проследовал не по тому пути и врезался в тупик.
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