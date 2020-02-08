https://static.news.ru/photo/5bffcaea-4a13-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде перегона Гжель — Куровская Казанского направления в Московской области. Никто не пострадал. Об этом сообщило АГН «Москва».

Сегодня в 0.50 на регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, на участке Гжель — Куровская произошло столкновение легкового автомобиля с пригородным поездом N6864 Москва — Куровская, — привело агентство сообщение пресс-службы МЖД.

Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он проигнорировал запрещающий сигнал на переезде. Машинист экстренно затормозил, но избежать аварии не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что вагон недавно отремонтированного состав элетропоезда разорвало на две части. Отмечается, что поезд проследовал не по тому пути и врезался в тупик.