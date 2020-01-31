https://static.news.ru/photo/525d4d62-4439-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: incident.moscow/vk.com

Электропоезд врезался в тупик в депо Куровская в Московской области. Второй вагон электрички разорвало на две части.

Состав был только что отремонтированным. Поезд выкатывали из производственного помещения, но стрелка по ошибке направила его не на тот путь, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Машинист из-за неполадок передатчика не смог вовремя получить информацию об ошибке.

В результате ЧП никто не пострадал, железнодорожники проводят служебную проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники медицинской службы транспортировали женщину с инсультом из посёлка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электропоезда. Пациентку уложили перед выходом вагона на тонкие носилки.