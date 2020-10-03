Крупный пожар вспыхнул на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

https://static.news.ru/photo/2896faf0-05c2-11eb-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошёл в ночь на 4 октября на территории мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что предприятие находится на отдалении около 700 метров от жилых зданий и угрозы им нет, передаёт «Интерфакс».

На Волхонском шоссе произошёл пожар на заводе по переработке бытовых отходов. Зафиксировано открытое горение, на площади 2500 квадратных метров. Горит мусор, — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве в высотном доме на Котельнической набережной произошло возгорание. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. По его данным, из окон здания выходит белый дым.