Крупный пожар вспыхнул на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

Возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошёл в ночь на 4 октября на территории мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Отмечается, что предприятие находится на отдалении около 700 метров от жилых зданий и угрозы им нет,
На Волхонском шоссе произошёл пожар на заводе по переработке бытовых отходов. Зафиксировано открытое горение, на площади 2500 квадратных метров. Горит мусор, — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве в высотном доме на Котельнической набережной произошло возгорание. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. По его данным, из окон здания выходит белый дым.
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