Крупный пожар произошёл в ангаре в подмосковной Черноголовке

Масштабный пожар произошёл в ангаре в городе Черноголовка под Ногинском в Подмосковье. Площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.

В ангаре находились помещения, которые снимали фирмы. У некоторых владельцев огонь уничтожил ценное оборудование. По словам одного из предпринимателей, ангар сгорел дотла.

Сгорело оборудование для металлообработки — серьезное, дорогое. Комплектующих много у нас было. Как загорелось, не знаю. Мне мои ребята позвонили, тут почти ничего не осталось. У нас станки — фрезерный, токарный. Насколько понимаю, никто не пострадал. Сгорел ангар дотла, было много компаний, арендовали помещения. Сгорело вообще всё, — рассказал арендатор Евгений Волков.

Другой владелец помещения предположил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали при пожаре в гостинице в Хасавюрте. Тела двух мужчин были обнаружены при тушении огня.