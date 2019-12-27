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Михаил Щипанов
Построенный в 2008 году контейнеровоз Songa Iridium, который ходит под флагом Либерии, врезался в берег в Стамбуле при проходе через пролив Босфор.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На месте инцидента работают сотрудники службы береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.
İstanbul'da rumelihisarı'nda kıyıya çarpan songa ırıdıum adlı yük gemisi korku dolu anlar yarattı pic.twitter.com/l9QPdSgGXv— NASATürkiyeꪜ (@nasaistanbul) December 27, 2019
İstanbul'da rumelihisarı'nda kıyıya çarpan songa ırıdıum adlı yük gemisi korku dolu anlar yarattı pic.twitter.com/l9QPdSgGXv
Ранее NEWS.ru писал, что российское судно, которое перевозило подсолнечный жмых, село на мель в районе северо-запада Турции. Сухогруз «Невадо-35» остановился около провинции Текирдаг, экипаж не стал запрашивать помощи.
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Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом сообщил ТАСС.
Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом сообщил ТАСС....
Контейнеровоз врезался в берег в Стамбуле