Фото: TRTWorldNow/twitter.com

Построенный в 2008 году контейнеровоз Songa Iridium, который ходит под флагом Либерии, врезался в берег в Стамбуле при проходе через пролив Босфор.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На месте инцидента работают сотрудники службы береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что российское судно, которое перевозило подсолнечный жмых, село на мель в районе северо-запада Турции. Сухогруз «Невадо-35» остановился около провинции Текирдаг, экипаж не стал запрашивать помощи.

 

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