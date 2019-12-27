Фото: TRTWorldNow/twitter.com

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом сообщил ТАСС.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, почему самолёт авиакомпании Bek Air упал. Он сообщил, что возможной причиной крушения самолёта могли стать технические неполадки или ошибка пилотов. Об этом сообщил ТАСС....