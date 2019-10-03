https://static.news.ru/photo/afbea3d6-e677-11e9-9386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр и кинорежиссёр, автор фильма «Дюба-дюба» Александр Хван был срочно госпитализирован из-за обострения хронического бронхита.

Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. Известность как режиссёру в 1992 году ему принесла картина «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Фильм получил приз кинопрессы за лучший дебют, участвовал в Каннском фестивале, сообщает « Царьград ».

Как ранее писал News.ru, в театре имени М.Н. Ермоловой заявили, что актёр и художественный руководитель Олег Меньшиков не попадал в реанимацию.