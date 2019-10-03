Актёр и кинорежиссёр, автор фильма «Дюба-дюба» Александр Хван был срочно госпитализирован из-за обострения хронического бронхита.
Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. Известность как режиссёру в 1992 году ему принесла картина «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли.
Фильм получил приз кинопрессы за лучший дебют, участвовал в Каннском фестивале, сообщает «
Как ранее писал News.ru, в театре имени М.Н. Ермоловой заявили, что актёр и художественный руководитель Олег Меньшиков не попадал в реанимацию.
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