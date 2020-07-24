Киев раскрыл итоги расшифровки самописцев сбитого в Тегеране Boeing

https://static.news.ru/photo/139ff14c-cda5-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad HalabisazXinhua/Global Look Press

Расшифровка самописцев со сбитого в небе над Тегераном украинского Boeing подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на самолёт. Об этом сообщил в Twitter замглавы МИД Украины Евгений Енин.

По его словам, на следующей неделе должен состояться первый этап переговоров с Ираном.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Ранее замглавы МИД сообщал, что все данные с чёрных ящиков удачно считаны и расшифрованы, несмотря на внешние повреждения, отмечает радио Sputnik.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.