Происшествия

Киев раскрыл итоги расшифровки самописцев сбитого в Тегеране Boeing

14:51, 24 июля 2020 117
Фото: Ahmad HalabisazXinhua/Global Look Press

Расшифровка самописцев со сбитого в небе над Тегераном украинского Boeing подтвердила факт нелегального внешнего воздействия на самолёт. Об этом сообщил в Twitter замглавы МИД Украины Евгений Енин.

По его словам, на следующей неделе должен состояться первый этап переговоров с Ираном.

Ранее замглавы МИД сообщал, что все данные с чёрных ящиков удачно считаны и расшифрованы, несмотря на внешние повреждения, отмечает радио Sputnik.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке, писал NEWS.ru.

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