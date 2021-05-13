Казанский стрелок предлагал однокурснику вступить в секту

https://static.news.ru/photo/9f4e8956-b4a4-11eb-9376-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев предлагал своему однокурснику вступить в секту. Об этом ректор университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс сообщила РИА Новости.

Казанский стрелок, жертвами которого стали семь детей и два преподавателя, учился в колледже при университете. В апреле из-за академической задолженности он был отчислен.

Он предложил одному из сокурсников вступить в секту, — цитирует Прусс агентство.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Впоследствии нападавшего задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. Погибли девять человек, ещё 23 пострадали.

Ранее сообщалось, что Галявиев стал пропускать занятия ещё в сентябре, в январе перестал общаться с куратором группы, а с апреля вообще не выходил на связь. Однако в учебном заведении дали на него положительную характеристику. Молодой человек не имел вредных привычек и относился с уважением к преподавателям.