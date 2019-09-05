https://static.news.ru/photo/77622678-cfea-11e9-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Причиной пожара на теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге мог стать кальян, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Идёт расследование этого происшествия, возбуждено уголовное дело. По нашим данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, возможно, это был кальян, — предаёт сообщение МЧС РИА Новости.

Инцидент произошёл 22 августа на Октябрьской набережной, где было пришвартовано судно. Около половины шестого вечера в каюте механика начался пожар. В результате серьёзные ожоги получил член экипажа, молодой человек 25 лет. Он скончался по дороге в больницу. В результате пожара были эвакуированы 320 человек.

Как ранее писал News.ru, следователи опубликовали видео оперативных мероприятий, проводимых на горевшем теплоходе «Пётр Чайковский» в Санкт-Петербурге. ЧП привело к гибели человека.