Несколько десятков человек устроили несанкционированное шествие в Петербурге, перекрыв автомобильное движение и выкрикивая нацистские лозунги. Участниками праворадикальной акции оказались фанаты футбольного клуба «Зенит», часть которых давно известна приверженностью идеям превосходства белой расы. Однако в этой вызывающей выходке со вскидыванием рук в духе Германии 1930-х и восхвалениями Гитлера борцы с экстремизмом не увидели разжигания ненависти и вражды. NEWS.ru решил собрать подробности инцидента, а также напомнить, почему Северная столица некоторое время считалась в России центром ультраправого насилия.

Мелкое хулиганство вместо разжигания

По информации издания «Фонтанка», акция ультраправых футбольных хулиганов состоялась поздно вечером 3 января на проспекте Бакунина возле пивного бара с говорящим названием O'Hooligans. По словам очевидцев, «демонстранты» взрывали дымовые шашки, зажгли файеры и вытеснили с проезжей части автомобили. Кроме того, они пугали прохожих нацистскими лозунгами, разбавляя их фанатскими песнями.

Как сообщает Baza, в акции участвовали около 15--20 болельщиков. Хоть вели они себя шумно, к моменту появления полиции все разбежались. Но, проверив записи камер видеонаблюдения, силовики убедились в случившемся.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

После жалоб горожан на нацистские речёвки и шум по факту инцидента в МВД первоначально завели дело по статье «Хулиганство». Однако позднее его«в результате кабинетного прослушивания и коллективного просмотра видеоматериалов». Надо сказать, что силовики повели себя в этой истории довольно мягко на фоне своей обычной практики.

Поисками радикальных уличных дебоширов занялись в Центре противодействия экстремизму при ГУ МВД по Петербургу. Оперативникам имена участников выходки стали известны только 5 января, хотя с некоторыми из них силовики уже пересекались. За последние несколько месяцев фанаты «Зенита» успели по полной засветиться в драках с ОМОНом, закончившихся для некоторых любителей футбола уголовными делами и реальными тюремными сроками.

Фанаты, как пишет «Фонтанка», объяснили операм, что никакого Гитлера они не славили и правые руки «от сердца к солнцу» не протягивали. Борцы с экстремизмом, вероятно, остались удовлетворены сказанным и дел о разжигании ненависти и вражды заводить не стали.

На участников «марша» даже не составили административные протоколы за участие в несанкционированной акции, как это обычно происходит с представителями оппозиции. Полицейские, как сообщает «Фонтанка», ограничились административкой за мелкое хулиганство и переход улицы в неположенном месте. Причём, по некоторым данным, это наказание назначено не всем участникам акции.

Определённая часть радикальных болельщиков «Зенита» уже давно известна своими правыми и расистскими взглядами. Так, в манифесте фанатов клуба «Селекция 12» говорится, что отсутствие цветных игроков в составе команды — это «важная традиция». В августе 2019 года скандал возник после того, как во время матча с «Краснодаром» за ФК из Северной столицы на поле вышел играть чернокожий бразилец Малком. В фанатском секторе тогда появился плакат «Спасибо руководству за верность традициям», что многие расценили как проявление нетерпимости.

Наби Кейта Matt McNulty/imago sportfotodienst/Global Look Press

До этого скандал с болельщиками «Зенита» случился в 2018 году. После травмы темнокожего футболиста немецкого «Лейпцига» Наби Кейта фанаты «Зенита» исполнили песню группы «Запрещённые барабанщики» «Убили негра». Сама по себе композиция вовсе не имеет националистического значения (как и буквально понимаемое слово «мусор» в кричалке фанатов — антиполицейского). Однако, прозвучав в сложившемся контексте, песня создала расистскую атмосферу, за что клуб оштрафовали и лишили зрителей на один матч.

В августе 2012 года ультраправые фанаты «Зенита» напали в Петербурге на болельщиков «Анжи», в результате пострадали два (по другой версии — три) жителя Дагестана. Также ультраправые, как отмечают правозащитники, почти перед каждым матчем «вывешивали в окрестностях стадионов расистские баннеры и растяжки, рисовали свастики, руны, символику СС и т.д.».

В 2011 году болельщик «Зенита» во время матча бросил бразильскому футболисту Роберто Карлосу очищенный банан. После чего игроки петербургского клуба вышли на поле в майках «Расизм — это свинство».

Погрешность или тренд?

Как уверяют в аналитическом центре «Сова», занимающемся мониторингом ксенофобских проявлений в стране, в середине нулевых годов Петербург имел недобрую славу своеобразного центра нацистского подполья. Именно в «культурной столице» ультраправые совершили несколько жестоких преступлений. Так, 9 февраля 2004 года участники неонацистской «Боевой террористической организации» убили девятилетнюю таджикскую девочку Хуршеду Султонову, 19 июня того же года — учёного-антифашиста и правозащитника Николая Гиренко. Всего на счету боевиков 12 убийств. Кроме жителей России и Таджикистана, жертвами этих поклонников Гитлера стали выходцы из КНДР, Вьетнама и Камеруна.

Днём 13 ноября 2005 года нацисты из другой группировки убили в центре Петербурга антифашиста Тимура Качараву. Как и в случае с Султоновой и Гиренко, преступников поймали и осудили. Однако ультраправый террор после этого всё ещё оставался неотъемлемой чертой улиц и подворотен Северной столицы. Как отмечали в центре «Сова», в последующие годы в Петербурге была «очевидна большая организованность и скоординированность деятельности различных скин-группировок», совершавших нападения, взрывы и прочие противозаконные деяния.

В 2009 году жертвами преступлений на почве национальной нетерпимости в городе стали 15 человек, 38 получили ранения, через год таких случаев правозащитники насчитали соответственно восемь и 36. В 2010-м началось снижение убийств и нападений, хотя в последующие годы инциденты также происходили.

Резко проявления расизма и радикального национализма в Петербурге, по статистике «Совы», упали в 2014 году. Тогда подобных инцидентов было зафиксировано 27 против 42 годом ранее. К 2018 году их было «всего» 12, но уже в 2019-м — на один больше.