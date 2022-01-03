Вертолёт МЧС вылетел на помощь экипажу судна «Григорий Ловцов»

К экипажу грузового судна «Григорий Ловцов», подавшему сигнал бедствия в акватории Охотского моря, вылетел спасательный вертолёт Ми-8. Сигнал бедствия поступил в 13:10 по мск в связи с угрозой повреждения корпуса судна из-за ледообразования. На борту судна находятся восемь человек.

В 23 часа по местному времени из Хабаровска в район Шантарских островов вылетел Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На борту вертолёта находятся спасатели с необходимым снаряжением для оказания помощи экипажу судна, добавили в ведомстве. В районе, откуда был подан сигнал бедствия, стоит мороз. Никто из членов экипажа не пострадал.

Сначала [вертолёт] долетит до посёлка Чумикан, дозаправится и потом должен одной ходкой постараться их забрать, — сообщили в Росморречфлоте.

Ранее у побережья Мадагаскара потерпело крушение грузовое судно. В результате бедствия 17 человек погибли и 60 пропали без вести. Спасателям удалось спасти 45 человек. Известно, что у корабля, сделанного из дерева и не имевшего лицензии на перевозку пассажиров, отказал двигатель и он врезался в риф.